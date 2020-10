Itália impõe uso de máscara no exterior

Tamanho do texto

Em Itália, o uso de máscara passa a ser obrigatório em espaços exteriores, a partir desta quarta-feira. Com o número de casos de covid-19 novamente a aumentar, um pouco por toda a Europa, a medida procura fazer face a uma possível segunda vaga da pandemia no país.

No parlamento italiano o ministro da Saúde, Roberto Speranza, afirmou que "neste momento em Itália há registo de 58.900 pessoas infetadas", quando "há dois meses, a 6 de Agosto as pessoas infetadas com coronavírus eram 12.600". A evolução "em apenas dois meses", representa, para o ministro, "um salto substancial que não podemos fingir não ver".

Na região italiana de Lácio, as autoridades combatem a pandemia nas escolas com um teste de saliva. O objetivo detetar o coronavírus através de um processo fácil e não invasivo para crianças pequenas.

Paris a meio gás

Portas fechadas, avisos nas vitrinas e limites de lotação dos restaurantes. A resposta de Paris ao aumento de casos de coronavírus é percetível, desde esta terça-feira, nas ruas da cidade.

A região está em alerta máximo; com as novas restrições, as festas foram proibidas e o número de estudantes universitários nas faculdades da capital francesa limitado a metade.

Madrid vai mesmo confinar

Em Espanha, a justiça confirmou que as restrições sanitárias aplicadas a Madrid são para manter.

A Audiência Nacional rejeitou a providência cautelar requerida pelo partido de extrema-direita Vox para tentar travar as medidas sanitárias na capital espanhola. O Alto Tribunal de Justiça de Madrid seguiu a mesma orientação com o pedido do grupo parlamentar.

O governo espanhol reviu em baixa as previsões de crescimento económico para este ano e estima que o PIB caia 11,2%. Devido à crise gerada pela covid-19, o executivo de Pedro Sánchez aprovou um aumento do teto de despesas para 2021 superior a 50%, para 196 mil milhões de euros.