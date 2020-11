Qualidade e segurança dos alimentos

Como é que podemos ter a certeza de que um produto é seguro e corresponde ao que está escrito no rótulo? A euronews falou com um comeciante de especiarias e com um profissional da deteção de fraudes no setor alimentar, na Bélgica.

"Qualquer produto alimentar deve permitir a rastreabilidade. Queremos oferecer qualidade aos nossos clientes e, fornecer-lhes um produto cuja origem possa ser conhecida", explicou Alexandre Veuve, proprietário de uma loja de especiarias na Bélgica.

“Como consumidor, colocarei sempre a pergunta: o preço que consta no rótulo está correto? Será que reflete a qualidade mencionada no rótulo? E posso ter dúvidas. Se um produto é muito barato, posso reconsiderar a minha compra", sublinhou Franz Ulberth, Chefe da Unidade de Detecção e Prevenção de Fraudes, do Joint Research Centre da UE, em Geel, na Bélgica.