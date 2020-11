"Eu show" Diogo Jota na Liga dos Campeões

Diogo Jota está de "pé quente" e esta terça-feira deixou marca em Itália. O avançado assinou o primeiro "hat-trick" na Liga dos Campeões, é o terceiro português a consegui-lo, e ajudou o Liverpool a cilindrar a Atalanta.

Foi o quarto jogo consecutivo de Diogo Jota a marcar pelos ingleses e os "reds" lideram o Grupo B, destacados, contando por vitórias as três jornadas já realizadas.

Na outra partida do grupo, o Ajax, privado de uma série de jogadores devido à Covid-19, conseguiu mesmo assim impor-se na Dinamarca (1-2) sobre o Midtjyland.

O jogo cabeça de cartaz desta noite de "Champions" realizou-se em Madrid. O Real recebeu o Inter de Milão, dois "tubarões" ainda sem triunfos nesta edição da prova e assim continuam os italianos.

A equipa de Zinedine Zidane esteve a ganhar 2-0, deixou-se empatar, mas depois surgiu a irreverência de dois "moleques" brasileiros. Vinícius fugiu pela esquerda, cruzou e, à entrada da área, Rodrygo marcou o 3-2 que permite algum alívio aos "blancos".

O destaque do Grupo B era até agora o Shakthar Donetsk, mas a equipa de Luís Castro desta feita foi um desastre. A jogar em casa, os ucranianos foram goleados pelos alemães do Borussia de Moenchengladbach, os novos líderes do grupo.

No grupo A, desta vez João Félix ficou branco e o Atlético de Madrid não foi além de um empate em Moscovo diante do Lokomotiv, que manteve Éder.

Em Salzburgo, o Bayern de Munique voltou a golear e lidera isolado.

No grupo C, com João Cancelo a fechar o marcador, o Manchester City passeou classe diante do Olympiakos, de Pedro Martins. No Dragão, o FC Porto impôs-se ao Marselha, de André Villas Boas. Os franceses continuam sem pontuar.