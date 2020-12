"Chef" com estrela Michelin propõe "take away" face à pandemia

Uma estrela no Guia Michelin de pouco serviu a Simon Wood quando a pandemia o obrigou a fechar as portas do restaurante em Manchester.

Mas o "chef" britânico, vencedor do concurso Master Chef em 2015, fez apelo ao engenho e pôs mãos à obra para poder continuar a exercer a paixão e manter o negócio.

Wood propõe, nomeadamente, uma versão "take away" do menu de degustação do restaurante premiado.

Simon Wood, "chef" e proprietário do Wood Manchester:"Estamos a apontar para o mercado corporativo. Se um patrão quer agraciar a sua equipa de doze pessoas, temos um menu de três pratos num serviço de entrega em casa, que lhes permite estar juntos através do Zoom, em vez de numa festa do escritório. As pessoas continuar a querer sentir-se parte de uma equipa e ser premiada s no Natal por um negócio que normalmente seria celebrado de forma diferente... Mas atualmente não se pode usar a hospitalidade para celebrar."

"A entrega em casa, para um restaurante recomendado pelo Guia Michelin, com uma cozinha de alto nível, é complicada. São processos bastante complexos para responder às nossas exigências, e é preciso todo um novo conjunto de habilidades para pegar neste restaurante e fazer entregas a nível nacional, até às cozinhas e salas de jantar dos clientes. Temos estado a fazê-lo, com bastante sucesso. Mas é importante sublinhar que não o fazemos por uma questão de lucro, mas sim para sobreviver."

Wood espera que o governo britânico levante em breve as restrições no que diz respeito ao setor da restauração.

Ele defende que o seu restaurante responde a todas as exigências sanitárias e diz não perceber porque deve permanecer fechado, quando áreas muito maiores pertencentes às grandes cadeias comerciais, são consideradas seguras e continuam de portas abertas.