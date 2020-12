"Um Conto de Natal" encenado na casa de Dickens

A casa do escritor britânico Charles Dickens viajou no tempo este Natal.

No interior do edifício histórico que fica no número 48 de Doughty Street, em Londres, o ambiente evoca a versão do deste período festivo tal como descrito pelo autor de obras como "Oliver Twist" e "Nicholas Nickleby".

Uma história recriada por um ator com a ajuda de um fantoche e filmada em divisões diferentes da casa.

"A melhor coisa deste conto de Natal é que reconhece a dureza da vida e ao mesmo tempo nos motiva a fazer melhor. Penso que para o que se passa agora no mundo é a hist+oria perfeita para inspirar", afirma o ator Dominic Gerrard.

O museu atravessou um período conturbado este ano.

A pandemia por três vezes obrigou ao encerramento de portas.

A diretora afirma que a saída do Reino Unido da União Europeia será outro problema.

Various of Charles Dickens' dining room set up for Christmas dinner

Cindy Sughrue, Director, Charles Dickens Museum:

"O brexit vai se rum desafio para nós, aconteça o que acontecer. Dickens continua a ser muito poplar em todo o mundo e nós acolhemos com agrado visitantes do resto da Europa. Esperamos que isso não venha a mudar. Sei que vamos ter um período conturbado mas espero que o interesse em Dickens continue a atrair pessoas a Londres e a este museu", conclui a diretora do museu, Cindy Sughrue.

A obra "Um Conto de Natal" de Charles Dickens foi publicada pela primeira vez em 1843.

Este Natal, a encenação da obra pode ser acompanhada através da internet.