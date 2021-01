Público europeu elege melhor filme do ano

Vem aí mais um prémio de cinema europeu, mas desta vez a escolha é do público e dos eurodeputados.

Entregue pelo Parlamento Europeu, o Lux Award vai escolher um, entre três filmes, como melhor filme europeu do ano. Os candidatos são "Another Round" (no original, "Druk"), do dinamarquês Thomas Vinterberg, grande vencedor dos prémios de cinema europeu, e ainda os filmes "Corpus Christi", da Polónia, e "Collective", da Roménia.

Mira Staleva, diretora do Festival de Sófia, fez parte do júri que selecionou os finalistas: "É difícil ter escolhido só estes três filmes, porque há muitos bons filmes europeus, houve muita discussão entre o painel de seleção. Vamos dizer que foi difícil por haver muito por onde escolher, mas no final do dia chegámos a uma seleção de três filmes que representam a variedade do cinema europeu", conta.

Todos os três filmes em competição estiveram em destaque nos Prémios de Cinema Europeu.

"Another Round" é uma comédia sobre o alcoolismo, "Corpus Christi" retrata um padre em crise de fé e "Collective" é sobre uma tragédia que abalou a Roménia. Traduzidos em todas as 24 línguas da UE, devido à pandemia e ao fecho dos cinemas, na maioria dos países só podem ser vistos online ou nos diversos serviços de VOD.

"É uma altura dramática para a indústria do cinema, mas ao mesmo tempo podemos aproveitar o facto de o público poder hoje ver muito mais coisas online. O cinema é um templo, estou à espera de podermos encontrar-nos todos nas salas e partilhar a emoção. Até lá, vamos ver online esta excelente seleção. Vejam e votem. Não se vão arrepender. É o cinema europeu no seu melhor!", diz Staleva.

A votação online decorre até ao dia 11 de abril. Até lá, é sempre possível mudar o voto. Depois de escolhido o eleito, o prémio será entregue numa cerimónia no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, no dia 28 do mesmo mês.