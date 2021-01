Covid-19 cancela ou adia Cultura

A estreia do novo filme de James Bond, intitulado "007: Sem Tempo Para Morrer" foi adiada pela terceira vez.

De acordo com um comunicado da MGM, divulgado na página oficial do filme, a nova aventura do mais famoso agente secreto de sua Majestade deve chegar aos cinemas mundiais no dia 08 de outubro de 2021.

A estreia original esteve agendada para abril de 2020.

A pandemia da Covid-19 obrigou ao adiamento e ao cancelamento de vários eventos culturais em todo o mundo.

A organização do Festival Internacional de Cinema de Cannes, que se realiza no sul de França, está a ponderar adiar a edição de 2021, de maio para uma data entre o fim de junho e o fim de julho.Em Inglaterra, foi cancelada a edição deste ano do Festival de música de Glastonbury. Este é um dos festivais mais emblemáticos da Europa e deveria ocorrer em junho.

O anúncio foi feito pela organização, esta quinta-feira.

Adiada de junho para setembro foi a Art Basel, a feira de arte mais importante do calendário internacional anual.

De acordo com o comunicado da organização, o adiamento deve-se "ao impacto continuado da pandemia e às restrições das viagens em todo o mundo".

O evento deverá ocorrer de 21 a 26 de setembro em Basileia, na Suíça.