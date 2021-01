Wuhan quase de volta ao normal um ano após confinamento

A pandemia de SARS-CoV-2

O surto deste coronavírus, denominado SARS-CoV-2 e que provoca a doença Covid-19, terá surgido em dezembro num mercado de rua de Wuhan, embora alguns estudos admitam que o vírus circulasse naquela cidade chinesa desde outubro.

O primeiro alerta endereçado à Organização Mundial de Saúde aconteceu a 31 de dezembro referindo o caso de uma pneumonia desconhecida. O primeiro registo na Europa aconteceu a 24 de janeiro, em França, e quatro dias depois dos Estados Unidos.

Médicos em França sugeriram, posteriormente, ter lidado com o primeiro paciente no país com Covid-19 a 27 de dezembro depois de repetirem em abril as análises de exames a antigos pacientes com sintomas suspeitos da nova doença.

De acordo com os registos oficiais, a pandemia entrou em África, pelo Egito, a 15 de fevereiro, e dez dias depois chegou à América do Sul, pelo Brasil. A pandemia bloqueou a maior parte do mundo desde meados de março.

Um ano depois, a pandemia continua em expansão pela Europa e pelas Américas, agora impulsionada por novas variantes mais contagiosas, mas já com vacinas de eficácia superior a 90% a serem administradas em muitos países.