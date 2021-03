Rutte vence eleições marcadas por surpresas

Tamanho do texto

Inabalável ao fim de 11 anos no poder, Mark Rutte recebe um mandato para formar governo pela quarta vez, com a vitória do Partido Popular para a Liberdade e Democracia (VVD) nas eleições nos Países Baixos.

"O resultado destas eleições é que os eleitores dos Países Baixos deram-me, a mim e ao nosso partido, um voto claro de confiança que nos obriga à humildade e a darmos o nosso melhor para ter sucesso", disse o primeiro-ministro e líder do VVD.

A principal surpresa destas eleições é o mau resultado do Partido da Liberdade, de extrema-direita, liderado por Geert Wilders, relegado para o terceiro lugar, atrás dos liberais do D66, aliados de Rutte. Wilders foi vítima da divisão de votos nesta área, com o aparecimento de um novo partido, o Fórum para a Democracia.

A vitória acontece num contexto tenso, marcado pelas medidas de confinamento resultantes da pandemia e pela contestação, por vezes violenta, a essas medidas. As opiniões dos eleitores dividem-se: "O coronavírus, daqui a um a dois anos, já terá passado, devido a confinamento e todas essas medidas. As regras agora em vigor parecem-me bem", diz uma eleitora.

Outro eleitor mostra-se crítico em relação à atuação de Rutte: "Não acho que Rutte tenha feito um bom trabalho. Há múltiplas questões em que não atuou bem, muda muito de perspetiva e tem sido populista", diz.

O resultado dá a Rutte também um sinal de aprovação em relação às políticas rígidas que tem defendido relativamente ao orçamento da União Europeia.

As eleições aconteceram devido à dissolução do governo na sequência de um escândalo, depois de o ministério das finanças ter pedido o reembolso de benefícios sociais, sobretudo a comunidades minoritárias.

As questões raciais, a imigração e a Covid-19 são prioridades importantes, mas as relações com a União Europeia também desempenharam um papel crucial. O primeiro partido pan-europeu, o Volt Europa, ganhou três assentos e entra pela primeira vez para um parlamento nacional.

"Somos um partido europeu, presente em todos os países da Europa com o objetivo de respondermos juntos a estes desafios. Conseguir assentos no parlamento nacional neerlandês nas primeiras eleições legislativas em que participamos é um excelente resultado e um grande incentivo para as próximas etapas na Europa", diz o líder da secção neerlandesa do Volt Europa, Laurens Dassen.

No poder há uma década e a preparar o quarto governo, Mark Rutte vê estas eleições como um sucesso, mas a questão é saber quanto tempo pode a coligação que formar aguentar.