Navio bloqueia durante horas o Canal do Suez

Um dos maiores navios do mundo encalhou terça-feira no Canal do Suez, no Egito, e durante várias horas bloqueou o tráfego de embarcações entre o Mar Vermelho, a sul, e o Mediterrâneo, a norte, e as "ondas de choque" chegaram à bolsa de Londres.

O "Ever Given", um porta contentores com bandeira do Panamá, de quase 220 mil toneladas e 400 metros de comprimento, estava em trânsito da Ásia para Roterdão, na Holanda, quando terá sido apanhado por rajadas de vento de mais de 70km/h à entrada do canal, acabou encalhado e só esta quarta-feira de manhã foi possível retomar a circulação.

O impacto comercial ainda não é conhecido, mas para o professor Salvatore Mercogliano esta interrupção na exportação de produtos entre a Ásia e a Europa pode vir a provocar "um enorme prejuízo" nos mercados dependentes do Suez.

"Há bens que não são exportados da Europa para o extremo oriente. Isto vai ter um enorme impacto na produção e na disponibilidade de produtos na Europa e na Ásia", considerou o professor de História da universidade Campbell, na Carolina do Norte, Estados Unidos.

Na bolsa de Londres, no Reino Unido, o bloqueio de horas do Canal do Suez provocou um aumento de 3,71% no preço do barril de Brent, devido aos receios de atrasos no abastecimento internacional.

O canal do Suez é uma via artificial com 164 quilómetros, aberta há mais de 150 anos para permitir um acesso marítimo mais fácil entre a Ásia e a Europa ocidental, até ali realizado pela longa rota portuguesa do Cabo da Esperança.

Ao longo de 2020 o Suez terá sido atravessado por cerca de 19 mil navios e só num dia, em agosto, terão cruzado o canal mais de seis toneladas de produtos.