Papa lembra vítimas de violência em Domingo de Ramos

Na tradicional missa de Domingo de Ramos o Papa exortou os cristãos a recuperarem "a capacidade de se maravilhar" para "recomeçar" num mundo marcado pela pandemia.

A celebração, que decorreu na Basílica de São Pedro, no Vaticano e marca o início da Semana Santa, fez-se seguindo as regras a que obriga a crise pandémica. Durante a homilia Francisco lembrou as vítimas da violência:

"Rezemos por todas as vítimas da violência, em particular as afetadas pela explosão, desta manhã, no leste da Indonésia em frente à catedral de Makassar", afirmou o sumo pontífice da Igreja Católica frente aos poucos participantes que tiveram a possibilidade de assistir à cerimónia.

Também em Jerusalém, na Igreja do Santo Sepulcro, se marcou o Domingo de Ramos com uma missa seguida de uma procissão à volta do santuário construído sobre o local onde os cristãos acreditam que foi colocado o corpo de Jesus Cristo após ser removido da cruz, onde terá sido sepultado e onde terá ocorrido a ressurreição.