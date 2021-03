Papa apela à paz nas ruínas da guerra

Última missa do Papa no Iraque carregada de simbolismo. No altar improvisado num estádio de Irbil, uma imagem de Nossa Senhora reconstruída materializa a mensagem de pacificação que Francisco quis deixar aos iraquianos. A figura tinha sido parcialmente destruída pelos extremistas do Daesh, tal como a cidade que começa a reerguer-se.

Nas mãos e no pescoço, são visiveís as marcas deixadem pelo Daesh na imagem de Maria Hadi Mizban/AP

"Aproxima-se o momento de regressar a Roma, mas o Iraque vai permanecer comigo, no meu coração," declarou o Papa.

Antes de Irbil, Francisco tinha estado em Mossul, em pleno curdistão iraquiano.

A cidade foi bastião do Daesh entre 2014 e 2017. São visíveis as feridas abertas pelo extremismo e pela intensa campanha militar que provocou a morte a milhares de civis.

Entre os escombros da guerra, as ruínas de quatro igrejas destruídas durante a ocupação do Daesh. Local escolhido para fazer uma oração pela paz. Em palavras traduzidas para árabe, Francisco condenou qualquer morte; qualquer ato de guerra em nome de Deus.

"A fraternidade é mais duradoura que o fratricídio, a esperança é mais poderosa que o ódio, a paz mais poderosa que a guerra", disse o pontífice com o apelo à tolerância que tem sido a mensagem central da sua visita de quatro dias ao Iraque.

Os sinos tocaram na chegada do papa à cidade de Qaraqosh

Ainda na esteira da destruição do Daesh na Planície de Nínive, o Papa esteve Qaraqosh onde foi recebido por uma entusiástica comunidade cristã. Centenas de pessoas, quase todas sem máscara e sem cumprir regras de distanciamento social, acompanharam os passos de Francisco.

A pesada segurança impediu Francisco de mergulhar na multidão.

"O caminho para uma recuperação completa pode ainda ser longo, mas peço-vos, por favor, que não desanimem", disse Francisco na Igreja da Imaculada Conceição. "O que é necessário é a capacidade de perdoar, mas também a coragem de não desistir''.

As cidades tradicionalmente cristãs da Planícies de Nínive esvaziaram-se em 2014 à medida que os cristãos - e muitos muçulmanos - fugiram da ofensiva dos radicais. Apenas alguns regressaram às suas casas desde 2017 e os restantes permanecem dispersos noutros locais no Iraque ou no estrangeiro.