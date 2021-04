Várias demonstrações de afeto em memória do Príncipe Filipe. As homenagens multiplicam-se em todo o Reino Unido depois da morte do marido da Rainha Isabel II, na sexta-feira, aos 99 anos. Apesar das restrições, foram muitas as pessoas que quiseram assinalar o momento em Londres, assim com em Cardiff ou Belfast.

Cidadãos anónimos passaram pelo Palácio de Buckingham ou pelo Castelo de Windsor - a última morada do Príncipe Filipe.

Vim até aqui hoje porque eles estiveram casados durante 72 anos. Ele fez muito pelo seu país, sempre foi uma presença muito boa, uma grande luz, muito positiva. Penso que teve de suportar muito stress e preocupações e que sempre foi um apoio maravilhoso para a esposa, a Rainha. Melissa Brady-Dant

A Rainha Isabel II faz o luto em extrema privacidade e, nas últimas horas, recebeu os filhos Carlos, Ana, André e Eduardo. A imprensa britânica deixou outros assuntos de lado para para puxar a figura do Príncipe Filipe para a capa. Homenagens com diferentes capas, mas todas realçaram a lealdade do Príncipe ao Reino Unido.