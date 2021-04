Milhares mergulham no rio Ganges

no comment

Centenas de milhares de peregrinos hindus dão um mergulho no sagrado rio Ganges, em Haridwar, na Índia. O mergulho faz parte do Kumbh Mela - o maior encontro religioso do mundo. O evento ocorre apesar das novas infeções por Covid-19 crescerem ao ritmo mais rápido desde o início da pandemia na Índia.