Tensões no leste da Ucrânia levantam preocupação

Angela Merkel está preocupada com o aumento das tensões no leste Ucrânia e as interações entre Moscovo e as autoridades ocidentais começam a subir de tom.

Um soldado ucraniano foi morto e outro ferido no domingo em confrontos com separatistas pró-Rússia. A chanceler da Alemanha inquieta-se com a dimensão dos confrontos na fronteira, mas continua a apoiar a construção do gasoduto "Nord Stream 2", em cooperação com Moscovo.

De forma geral, temos muitos conflitos com a Rússia, o que infelizmente torna a nossa relação difícil. No entanto, sempre disse que temos de dialogar. Angela Merkel Chanceler da Alemanha

Do lado americano, o Embaixador na Rússia, John Sullivan, anunciou que vai regressar a Washington para consultas com o Presidente Joe Biden. Isto depois do Kremlin ter recomendado "uma pausa" ao diplomata.

O opositor de Vladimir Putin, Alexei Navalny, continua a greve de fome num hospital prisional onde os seus médicos continuam a ver a entrada recusada e os seus advogados preocupam-se com a fragilidade extrema do seu estado de saúde.

As autoridades russas defendem que o destino dos seus cidadãos detidos não é um assunto da responsabilidade dos países ocidentais e rejeitam interferências.