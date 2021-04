Putin está pronto para receber o presidente ucraniano

O Presidente russo culpou a Ucrânia por destruir as relações bilaterais, mas disse que se o seu homólogo ucraniano as quisesse restabelecer, seria bem-vindo em Moscovo.

Esta quinta-feira, durante um encontro com o Presidente da Bielorrússia em Moscovo, Putin acusou a Ucrânia de "esforços para destruir essencialmente" a Igreja Ortodoxa Russa”.

No início desta semana, Zelenskyy ofereceu-se para se encontrar com Putin em Donbas. Putin disse que se a liderança ucraniana quer resolver o conflito, deveria primeiro conversar com os líderes separatistas do leste e só depois disso discutir o assunto com a Rússia e ir a Moscovo.

Entretanto, o líder bielorrusso disse que o homólogo ucraniano precisava "de aprender a comportar-se diplomaticamente". No início deste mês, o vice-primeiro-ministro ucraniano disse que o país deixaria de enviar uma delegação a Minsk para conversações no âmbito do Grupo de Contacto Trilateral, afirmando que a Bielorrússia estava sob a influência de Moscovo.

Lukashenko chamou à sugestão "estupidez", acrescentando que as partes eram livres de escolher outro país para acolher as conversações.