Detalhes do certificado sobre Covid-19 em análise minuciosa

Eurodeputados, governos dos 27 países e Comissão Europeia vão debater os detalhes do Certificado Verde Digital, o documento que facilitará a circulação na União Europeia durante a pandemia.

A euronews falou com comissário europeu da Justiça, Didier Reyners, para fazer um ponto da situação: "Será possível iniciar as negociações no início de maio e ter pronto antes do verão, em meados em junho, o novo regulamento".

"Do lado técnico, vimos inovações em alguns Estados-membros, tais como a França e a Dinamarca, que criaram certificados para diferentes atividades. A partir do início de junho, organizaremos um projeto-piloto com os Estados-membros para testar a interoperabilidade a nível da União Europeia, por forma a estarmos prontos antes do verão”, acrescentou.

Imunidade ainda é geradora de incertezas

A Organização Mundial da Saúde alertou, esta semana, para o facto do ter um certificado sobre ter sido vacinado, recuperado da doença ou feito um teste não impedir que a pessoa se torne, a qualquer momento, transmissora da doença.

"Neste momento não sabemos se existe uma imunidade real contra a transmissão, embora haja algumas pistas, Não sabemos qual o potencial de contágio de quem foi vacinado. Se há risco de contágio, pode ser necessário tomar outras medidas. Ainda não sabemos. Estamos a trabalhar com grande flexibilidade para ver, passo a passo, quais são as consequências da vacinação ou de ter recuperado da doença. Para sermos concretos, sobre a recuperação pós-doença, sabemos que a imunidade se prolonga no máximo por 180 dias. Noutros casos será menos, depende da evolução do estado de saúde”, disse Reynders.

France is first EU member state to start testing digital Covid travel certificate https://t.co/nnI8yZm5zh — The Guardian (@guardian) April 20, 2021

O comissário europeu diz que o certificado será útil para as autoridades poderem adaptar as regras ao contexto epidemiológico, porque terá informação confidencial e detalhada.

"Normalmente, teremos no certificado todas as referências e dados sobre a vacina, tais como a marca, número de doses e datas de inoculação. Por exemplo, estará descrito se foi uma ou duas doses. Logo, é possível receber um certificado com todos os diferentes elementos, seja sobre recuperação da doença, teste ou vacina. No caso da vacina, vai poder saber-se qual a vacina e o número de doses e se essa vacina foi ou não autorizada pela Agência Europeia dos Medicamentos", explicou.

Preços mais baixos para testes PCR

Como a testagem é uma ferramenta muito importante para travar o contágio e também facilitar as viagens, a Comissão Europeia defende uma redução dos preços em vigor.

"Nas próximas semanas continuaremos a ir mais longe com a vacinação, mas queremos que os cidadãos por vacinar possam também viajar. Podem recorrer aos testes PCR e nalguns casos terão de fazer quarentena. Essa é a razão pela qual insistimos com os governos dos Estados-membros para baixarem o preço dos testes. Se alguém precisa de fazer um teste, deve poder fazê-lo rapidamente. Há talvez possibilidade de ser intervir no preço dos testes", concluiu.

O Parlamento Europeu vai promover, na próxima semana, um debate para apresentar as suas propostas sobre a implementação eficaz e segura do certificado.