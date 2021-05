Europa celebra fim da II Guerra Mundial

Longe da pompa e circunstância de outros anos, foi, apesar de tudo, com solenidade que Emmanuel Macron chegou, este sábado, a Paris para celebrar os 76 anos do fim da II Guerra Mundial. A vitória do 8 de maio de 1945 foi assinalada pelo chefe de Estado francês, nos Campos Elísios, junto ao Túmulo do Soldado Desconhecido, no Arco do Triunfo.

Acabado de regressar da cimeira no Porto, Macron chegou ainda a tempo de depositar uma coroa de flores em frente à estátua do General de Charles Gaulle, um espaço vedado ao público devido à covid-19.

A simbologia dos gestos repetiu-se na Polónia.

No centro de Varsóvia, o presidente, representantes do governo e das forças armadas marcaram presença na homenagem ao soldado desconhecido. A cerimónia contou ainda com a participação de alguns veteranos.

O país foi palco do primeiro ataque da Alemanha, em 1939. Durante a II Guerra Mundial, a Polónia perdeu seis milhões de pessoas às mãos das forças nazis,

À semelhança de outros Estados europeus, também na Chéquia o aniversário da capitulação nazi é celebrado com um feriado nacional.

Este ano, apesar de as celebrações também não terem público, devido à atual pandemia, a cerimónia contou com a presença de militares e representantes políticos para depositar as simbólicas coroas de flores junto ao túmulo do soldado desconhecido.