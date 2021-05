Suíça põe fim a negociações para acordo com UE

Depois de um longo braço de ferro e de vários meses de adiamentos, a Suíça terminou as negociações sobre as relações bilaterais com a União Europeia (UE).

Em conferência de imprensa, o presidente suíço disse que o país estava a "pôr fim" às negociações sobre o acordo destinado a homogeneizar o quadro jurídico para a participação da Suíça no mercado único da UE e a estabelecer um mecanismo de resolução de litígios.

O anúncio surge na sequência da cimeira de 23 de abril em Bruxelas entre o presidente suíço e a presidente da Comissão Europeia. Nessa altura, as duas partes não conseguiram chegar a acordo sobre as questões da livre circulação de pessoas, ajuda estatal e salários.

Na resposta, Bruxelas divulgou uma declaração na qual "lamenta" a decisão da Suíça tendo em conta os progressos feitos nos últimos anos. Diz que sem este acordo não será possível a modernização das relações bilaterais "que já não estão à altura do que a relação entre a UE e a Suíça deveria e poderia ser". Bruxelas assegurou que a porta da UE permanece aberta para as negociações.

Acordos Insuficientes

A UE e a Suíça estão há vários anos, desde 2014, em negociações para padronizar o quadro jurídico para a participação da Suíça no mercado único europeu e para estabelecer um mecanismo de resolução de litígios.

Apesar de existirem mais de 120 acordos entre a Suíça e a União Europeia, não existem ainda regras abrangentes que regulem a participação suíça no mercado único europeu, nem disposições comuns que assegurem condições equitativas e uma resolução adequada de litígios.

Para a UE, isto conduz a uma falta de homogeneidade e incerteza jurídica e, ainda, a um tratamento desigual dos operadores económicos, razão pela qual Bruxelas tem vindo a reivindicar uma igualdade de condições para com a Suíça, de forma a tornar esta cooperação mutuamente benéfica.

Por seu lado, a Suíça tem vindo a afirmar que o principal obstáculo para um acordo com a UE é a interpretação divergente da livre circulação de pessoas.

Dependência da União Europeia

A União Europeia é o principal parceiro económico do país alpino.

Em 2020, a Suíça vendeu 108 mil milhões de francos suíços (99 mil milhões de euros) de bens e mercadorias à UE, de acordo com a Administração Aduaneira Federal, representando 48,2% do total das suas exportações. O país tem um forte setor farmacêutico e um grande setor industrial e tem um comércio estreito com a Alemanha, o seu maior mercado, mas também com a Itália e a França. Está também fortemente dependente da UE para os abastecimentos, importando bens no valor de 120 mil milhões de francos suíços no ano passado, ou 66,3% das suas importações.