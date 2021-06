Aceitam-se reservas para o Verão em Itália

Tamanho do texto

É uma das consequências da pandemia e está a mudar os hábitos dos italianos. Com as restrições ainda em vigor, as reservas antecipadas são recomendadas praticamente em todo o lado - mesmo nas idas à praia.

As aplicações móveis são a nova tendência do verão - são consideradas uma forma fácil e rápida de fazer reservas. Com os lugares limitados, a vantagem da aplicação é poder contornar as filas. A localização de contactos facilitada é outro ponto positivo.

As aplicações para smartphones foram introduzidas numa pequena parte das praias italianas, mas a tendência está a aumentar. A reserva de Riva é uma delas. A ideia foi concebida no auge da pandemia, mas pouco tempo depois, os criadores aperceberam-se do potencial.

A maior parte das regras do ano passado permaneceram em vigor. Os guarda-sóis devem permanecer dentro de uma área de 10 metros quadrados e a distância social entre as cadeiras de praia é obrigatória. Mas, com a campanha de vacinação em pleno andamento, o verão anuncia-se tranquilo.

A principal diferença entre este ano e o ano passado é que Itália está prestes a receber cada vez mais turistas internacionais com a introdução dos certificados digitais da Covid-19. Veremos se vão poder aproveitar o verão de Itália, apesar das restrições que incluem esta nova aplicação.