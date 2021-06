Fronteiras terrestres Portugal/Espanha sem controlo, mas...

... quem viajar para território espanhol tem pelo menos de ter um teste rápido negativo à Covid-19 dado poderem existir "controlos aleatórios" no interior de Espanha.

Ao contrário do que acontece com quem chega de França, Espanha não vai impor controlos físicos nas fronteiras terrestres com Portugal e obrigar à apresentação de um teste PCR negativo à Covid-19, certificado de vacinação ou de recuperação da doença.

O chefe da diplomacia portuguesa, Augusto Santos Silva, explicou que depois de "intensos" contactos "a todos os níveis" entre os governos de Lisboa e Madrid, Espanha corrige a norma que iria obrigar quem atravessasse uma das fronteiras terrestres no interior da Península Ibérica a apresentar a mesma documentação que é exigida nas fronteiras aéreas e marítimas.

No entanto, apesar de não existirem controlos físicos nas fronteiras terrestres entre Portugal e Espanha, continuam em vigor "controlos aleatórios" no interior do território espanhol recordam as autoridades sanitárias e diplomáticas de Madrid, dado que todos os turistas são obrigados a viajar com um teste negativo à Covid-19, certificado de vacinação ou de recuperação da doença.

Assim, que viaje para Espanha por via terrestre continua a ter que realizar antes de partir pelo menos um dos chamados testes rápidos à Covid-19, disponíveis por exemplo nas farmácias e bastante mais baratos que os testes PCR.

E como o "seguro morreu de velho", dada a possibilidade de existirem "controlos aleatórios" no interior do território espanhol e as dúvidas que podem existir no seio das autoridades, será aconselhável levar na mala testes rápidos de antigénio caso não tenha prova de estar já completamente vacinado à mais de 14 dias ou que recuperou da doença.