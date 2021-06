Rone apresenta "Room with a View" em Lyon

O espetáculo "Room with a View" combina dança contemporânea com música eletrónica. Foi criado por Rone, um dos maiores nomes europeus da música eletrónica, que fez questão de trabalhar com o coletivo (La) Horde e o Bailado Nacional de Marselha. O espetáculo foi exibido no Festival Les Nuits de Fourvière, em Lyon.

"Para mim, foi uma oportunidade de fazer algo que eu queria fazer há muito tempo, trabalhar com bailarinos porque senti que era uma oportunidade para dar sentido ao meu trabalho. Normalmente, faço música instrumental, concertos que te podem fazer sonhar, que te podem fazer dançar, mas neste caso eu queria contar coisas, dizer coisas, sem dizer palavras. E então os bailarinos foram perfeitos para isso, através dos seus gestos, das suas danças, podemos expressar muitas coisas", conta Rone.

O tema de "Room with a View" é político, um olhar sobre os perigos que os humanos infligem à sua espécie e à natureza.

"É um espetáculo em que tentamos dizer coisas, abordar temas que não são fáceis, que são um pouco difíceis. É tudo novo para mim, porque faço música e procuro nos meus concertos deixar as pessoas felizes. É a minha natureza, sou positivo, otimista por reflexo, mas aqui queríamos abordar o colapso climático, a violência sexual, temas que são bastante difíceis de introduzir num espetáculo", diz.

O Teatro Antigo de Lyon foi o cenário perfeito para o espetáculo. As duas sessões do espetáculo esgotaram, depois de meses de restrições por causa da pandemia.

"O espetáculo termina com uma música chamada "Human" e eu sinto que é um momento que pessoalmente me reconciliou com a humanidade. Sinto que houve muito amor, estarmos todos juntos livres de algo, porque somos uns dos sortudos que voltaram aos concertos depois deste período. Estarmos todos juntos, em sintonia, é algo muito forte", realça o músico.

"Room With a View" vai ser apresentado em Marselha e na Bienal de Veneza.

E Rone assina a banda sonora do último filme de Jacques Audiard, que vai estar em Cannes.