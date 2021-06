Papa Francisco assinala Dia Internacional do Refugiado

Mais de 82 milhões refugiados no mundo. Milhões de pessoas que tiveram de fugir das suas casas para sobreviver, de acordo com os últimos números do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. O dia 20 de Junho assinala o Dia Internacional do Refugiado, uma causa importante para o Papa Francisco.

Abramos os nossos corações aos refugiados. Partilhemos as suas mágoas, as suas alegrias. Aprendamos com a sua corajosa resiliência para que, juntos, possamos formar uma comunidade mais humana, uma família maior. Papa Francisco

Na Praça de São Pedro, em Roma, o Papa Francisco lamentou a situação de milhares de cidadãos de Myanmar, deslocados no seu próprio país, depois do golpe de Estado de 1 de Fevereiro.

Junto a minha voz à dos bispos de Mianmar, que na semana passada apelaram à atenção do mundo inteiro para a situação devastadora de milhares de pessoas que tiveram de abandonar as suas casas e estão a morrer à fome. Papa Francisco

Os confrontos prolongam-se há quase cinco meses em muitas zonas de Myanmar. O Papa pediu a abertura de corredores humanitários no país, para dar resposta ao sofrimento de milhares de deslocados que estão a morrer de fome no país. O movimento de protesto está a ser reprimido pelas forças de segurança, que já mataram mais de 860 civis, de acordo com a Associação de Assistência aos Prisioneiros Políticos.