Partido do governo na Etiópia com vitória esmagadora

Vitória esmagadora para o partido no poder na Etiópia. 400 dos 436 lugares no parlamento vão ser ocupados por deputados do Partido da Prosperidade, abrindo caminho a mais cinco anos de mandato do primeiro-ministro Abiy Ahmed.

Prémio Nobel da Paz em 2019 pela pacificação das relações entre a Etiópia e a Eritreia, Ahmed tem falhado na resolução do conflito na região do Tigray, no norte do país.

O primeiro-ministro etíope subiu ao poder há três anos, na sequência de longos protestos contra a a classe política. Foi a votos pela primeira vez há três semanas e perante os resultados oficiais anunciados este sábado pela Comissão Nacional de Eleições já declarou estas eleições como "históricas".

O Partido da Prosperidade sustentou a campanha na promessa de um renascimento democrático. Abiy Ahmed garantiu uma ruptura limpa com a repressão do passado na segunda nação mais populosa de África.