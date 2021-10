Inundações no norte de Eubeia

Tamanho do texto

Depois dos incêndios catastróficos seguem-se as inundações em Eubeia, na Grécia. No norte da região, rios e riachos transbordaram, provocando graves estragos - com estradas destruídas e casas cobertas de lama espessa.

Em agosto, os incêndios florestais devoraram a região durante dias, deixando apenas cinzas onde outrora existiam florestas com décadas de existência.

Outras zonas gregas também foram atingidas por fortes chuvas, no domingo. Foi o caso de Lárissa, no centro do país, a cidade foi fortemente afetada pela catástrofe natural e várias estradas também ficaram danificadas.

As autoridades gregas anunciaram um financiamento de emergência de 20 milhões de euros, para reforçar a proteção no norte de Eubeia contra as inundações deste inverno. O Governo da Grécia garantiu que "vai ajudar a reparar os danos" acrescentando que os fundos vão ser desbloqueados na próxima semana.