Apagou-se o grande ecrã do Festival de Cinema El Gouna, no Egipto, após 8 dias de exibições com a presença de estrelas do cinema árabe e internacional. A última noite foi de celebração e de premiação.

Foram atribuídos mais de 20 prémios esta noite no festival - com as celebrações de encerramento desta emocionante semana agora bem encaminhadas. Natalie Lindo Euronews

A Estrela de Ouro do El Gouna foi atribuída a "The Blind Man Who Didn't Want to See Titanic" do realizador finlandês Teemu Nikki. Este ano, foram apresentados 52 filmes e 23 curtas-metragens de mais de trinta países.