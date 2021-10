Rússia realiza exercícios militares com aliados da Ásia Central

Combater eventuais ameaças externas, principalmente vindas do Afeganistão - é este o objetivo dos exercícios militares conjuntos conduzidos pela Rússia e pelo Tajiquistão. Moscovo comprometeu-se em prestar assistência militar aos seus antigos aliados soviéticos na Ásia Central. Desde a retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão, a Rússia receia que os militantes do grupo do Daesh ou da Al Qaeda possam desestabilizar a região.

Os Talibã vão tentar expulsar todos os grupos militares pró-Daesh do seu território ou destruí-los para se tornarem únicos no poder. É por isso que não excluímos a opção que eles irão tentar empurrá-los do território do Tajiquistão. Yevgeny Poplavsky vice-comandante do Distrito Militar Central das forças armadas russas

De acordo com o Kremlin, pelo menos 2 mil militantes do grupo terrorista Estado Islâmico estabeleceram-se no norte do Afeganistão e estão prontos para se espalharem pelo resto da Ásia Central. Moscovo sente a necessidade de envolver os Talibãs. Foi por isso que na quarta-feira se realizaram conversações com os Talibãs, Paquistão e outros países vizinhos em Moscovo.