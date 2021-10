Concentrações de gases com efeito de estufa batem recorde

As concentrações de gases com efeito de estufa atingiram níveis recorde no ano passado. O alerta foi dado pela Organização das Nações Unidas (ONU), esta segunda-feira, a seis dias do início da Cimeira do Clima (COP26).

As concentrações aumentaram a uma taxa mais rápida do que a média anual da última década.

"Mais uma vez, quebramos recordes nos principais gases com efeito de estufa, dióxido de carbono, metano e óxido nitroso. E essa tendência negativa que vínhamos a observar antes, há décadas, também continuou", afirmou o secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial, Petteri Taalas.

Segundo a última avaliação da ONU, os compromissos assumidos por quase 200 países para reduzir as atuais emissões de gases com efeito de estufa estão longe da meta do Acordo de Paris e não vão evitar um aquecimento "catastrófico" de 2,7 graus Celsius.