Governo estadual não permite entrada de tenistas não vacinados em Melbourne

O primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, tinha dito que os tenistas não vacinados iam poder entrar no país para competir no Open da Austrália, fazendo uma quarentena à chegada, mas agora Daniel Andrews, primeiro-ministro do Estado de Vitória, palco do torneio, diz que não vai permitir a entrada de jogadores que não tenham a vacinação completa.

"Não vou exigir que as pessoas sentadas nas bancadas, que as pessoas que trabalham no evento sejam vacinadas, enquanto os jogadores não são. Portanto, não vamos solicitar nenhuma isenção, portanto, o problema está basicamente resolvido", declarou Daniel Andrews.

O líder mundial Novak Djokovic, nove vezes campeão na Austrália, tem-se manifestado contra as restrições existentes em todo o mundo e recusou-se a revelar se já foi vacinado contra a Covid-19.