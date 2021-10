Ucrânia estreia drone turco contra artilharia pró-russa

As forças armadas ucranianas usaram, pela primeira vez, um drone de guerra fabricado na Turquia. O Bayraktar TB2, recentemente adquirido pela Ucrânia, foi usado com sucesso para destruir uma peça de artilharia dos rebeldes pró-russos na região separatista do Donbass, no leste do país. Este canhão estava a ser usado para lançar obuses sobre a aldeia de Granitne.

Este drone é tido como fundamental para o sucesso do Azerbaijão, aliado da Turquia, no recente conflito com a Arménia no enclave de Nagorno-Karabakh e foi também usado na Síria. É fabricado por uma empresa propriedade do genro do presidente turco Recep Tayyip Erdoğan. A Ucrânia comprou 12 exemplares deste drone em 2019, um negócio então criticado pelo preço alegadamente demasiado elevado que foi pago. Um novo episódio no braço-de-ferro permanente entre a Turquia de Erdoğan e a Rússia de Vladimir Putin.