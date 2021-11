Eleições presidenciais são as mais incerta das últimas décadas

No Chile as assembleias de voto estão abertas para as eleições mais importantes e incertas da história recente do país. Do escrutínio sairá o sucessor do atual presidente.

Sebastián Piñera votou cedo e apelou à participação. O chefe de Estado pediu aos seus "__compatriotas que, mais uma vez, deem o exemplo a todo o mundo de como funciona a democracia no Chile e um exemplo" para os próprios chilenos de que são "capazes de resolver as nossas diferenças legítimas de formapacífica__, democrática".

São as eleições mais polarizadas das últimas décadas. De acordo com as sondagens nenhum dos candidatos conseguirá vencer à primeira volta e será preciso uma segunda. Gabriel Boric, candidato de esquerda, e José Antonio Kast, da extrema-direita, são dados como favoritos para o duelo final.

O próximo presidente terá a difícil missão de trabalhar para a recuperação do país no pós-pandemia com uma nova Constituição.