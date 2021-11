Acidente com autocarro na Bulgária faz dezenas de mortos incluindo crianças

Uma tragédia na estrada, na Bulgária provocou a morte a, pelo menos 45 pessoas, incluindo cinco crianças, na segunda-feira à noite. O acidente envolveu um autocarro que acabou por se incendiar.

A tragédia aconteceu por volta das 2 da manhã na autoestrada perto de Bosnek, uma cidade a 40 km a sul de Sofia. O inquérito inicial avançou que vítimas eram da Macedónia do Norte, país de registo do autocarro, mas segundo a polícia apenas os dois condutores do eram de origem macedónia, sendo os passageiros "todos albaneses".

Segundo o chefe da polícia nacional, “o condutor ao volante do autocarro no momento do acidente morreu imediatamente” e foi impossível abrir as portas para permitir que os passageiros conseguissem fugir das chamas. No entanto, sete pessoas conseguiram salvar-se.

Por motivos desconhecidos, o autocarro bateu na barreira de segurança da estrada que foi recentemente renovada. As estradas búlgaras estão classificadas entre as mais mortíferas da União Europeia.