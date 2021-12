Conservadores indicam Karl Nehammer para novo chanceler da Áustria

Sai Alexander Schallenberg, entra Karl Nehammer. O até agora miinistro do Interior da Áustria está a um passo de se tornar o novo chanceler do país. O político foi indicado, esta sexta-feira, para assumir a chancelaria pelo Partido Popular austríaco ÖVP, com maior representatividade no governo e no parlamento.

Agora, fica a faltar o aval dos parceiros de coligação, os Verdes, e a aprovação do presidente austríaco, considerada uma formalidade.

No entanto, foi já como chefe de governo que Nehammer sublinhou as diretrizes da sua liderança.

"Considero importante, como novo chefe do partido, manter as nossas posições. Temos de dizer claramente o que é preciso quanto ao tema da migração e asilo, sobre questão da segurança para as pessoas no nosso país. Para mim, há três diretrizes básicas importantes no Partido Popular, que são ainda mais importantes agora: responsabilidade, solidariedade e liberdade", afirmou.

Schallenberg ficou à frente do Governo da Áustria em outubro, na sequência de Sebastian Kurz se ter demitido do cargo, envolto num escândalo de corrupção e desvio de fundos públicos.

Após dois meses no poder, abriu caminho a uma troca na liderança, ao se demitir, esta quinta-feira. O antigo chanceler decidiu retirar-se, depois de o antecessor ter anunciado a saída da política para se dedicar à família,