Eliminação da energia nuclear entra na fase final na Alemanha

A eliminação da energia nuclear na Alemanha entra na penúltima fase no final do ano. Três centrais serão desativadas a 31 de dezembro. Uma delas é a simbólica central de Brokdorf, no norte do país. É encerrada à meia noite. Com o ano novo, vira-se uma página para a região e para os habitantes, mas principalmente para o operador da central que não consegue compreender a decisão.

A população que nunca deixou de denunciar os riscos associados à energia nuclear. Em 2011, o governo federal liderado por Angela Merkel reconsiderou o prolongamento da vida operacional das centrais nucleares alemãs, que tinha sido decidido apenas alguns meses antes. Os oito reatores mais antigos foram desligados imediatamente. Os nove restantes serão desligados por etapas até 2022.

Juntamente com a central de Brokdorf, outras 2 instalações devem ser encerradas nesta sexta-feira. As três últimas estarão fora de serviço o mais tardar no final do próximo ano. A eliminação progressiva da energia nuclear na Alemanha estará concluída onze anos após o seu início.

Mas a era nuclear ainda não acabou. O dispendioso desmantelamento progressivo das centrais ainda vai demorar vários anos. Enquanto isso, a Alemanha aposta na expansão das energias renováveis. Em 2030, 80% da eletricidade do país virá de turbinas eólicas, painéis solares ou instalações de biogás.