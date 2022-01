Incêndio deflagra em parlamento sul-africano durante a madrugada

Uma espessa coluna de fumo negro deixa antever ao longe o incêndio que esta madrugada deflagrou no parlamento sul-africano, na Cidade do Cabo. As chamas têm estado a consumir o edifício vitoriano, do século XIX, sem dar tréguas às dezenas de bombeiros no local.

Até ao momento, não há registo de vítimas. No entanto, os estragos materiais devem ser elevados, uma vez que, de acordo com o chefe de segurança da Proteção Civil local, Jean Pierre Smith, baseado em informações dadas pelos bombeiros, "o telhado do edifício ruiu de um lado e o fogo espalhou-se para a nova assembleia", tendo sido "detetadas grandes fissuras na parede", que estão a preocupar as autoridades

A origem do incêndio ainda não é conhecida, mas foi já apurado que o fogo começou às 05h00, hora local, nos escritórios situados no antigo edifício onde ficava a Assembleia Nacional

Com as chamas ainda por domar, os bombeiros temem a propagação a outras salas mais antigas, decoradas com tapetes e cortinas.

O edifício do parlamento está repleto de história e acolheu um dos momentos mais marcantes do país, quando, em 1990, foi nele declarado o fim do apartheid na África do Sul.