Travessias do Canal da Mancha triplicaram em 2021

O número de migrantes a cruzar o Canal da Mancha em direção ao Reino Unido triplicou, no ano passado, em relação a 2020. Segundo os números do ministério britânico do Interior, mais de 28 mil pessoas chegaram às costas do Reino Unido, por via marítima, de forma ilegal.

Só no mês de novembro, a travessia foi feita por 6900 pessoas, apesar das condições difíceis, nomeadamente correntes fortes e água a muito baixa temperatura. Nesse mesmo mês, o naufrágio de uma embarcação precária fez 27 mortos, uma tragédia que atraiu a atenção mundial para o problema destes migrantes.

O Reino Unido e França tentam chegar a um entendimento sobre esta questão, mas é difícil que haja acordo antes das presidenciais francesas de abril. O governo britânico quer endurecer as condições para os migrantes ilegais e reenviar os requerentes de asilo para o primeiro país seguro por onde passou... já as associações de defesa dos migrantes dizem que a única forma de acabar com estas travessia é abrir vias legais.