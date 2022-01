Djokovic terá participado infetado em evento público

Novak Djokovic sofreu um novo revés, com a divulgação da notícia de que esteve num evento público sem máscara um dia depois de ter tido um teste positivo à Covid-19. Os advogados australianos do tenista dizem que testou positivo a 16 de dezembro (provando assim que preenche um dos critérios para estar isento da vacina), mas a Federação Sérvia de Ténis publicou no Facebook fotos de um evento que se realizou no dia seguinte, em que participou.

Retido num hotel em Melbourne, na Austrália, enquanto espera uma decisão da justiça sobre a anulação do visto, em virtude de não estar vacinado contra a Covid-19, o sérvio recebeu o apoio de dezenas de fãs que se manifestaram frente ao estabelecimento.

O atual número um do ténis mundial conseguiu que o Open da Austrália o autorizasse a participar, apesar de não estar vacinado, mas as autoridades australianas revogaram-lhe o visto à chegada. O Open começa no dia 17 e Djokovic é o grande favorito, se conseguir participar.