Pelo menos 21 pessoas morreram no Paquistão, presas num enorme engarrafamento na zona montanhosa a nordeste de Islamabade, na região de Punjab, onde um forte nevão soterrou as estradas e fez cair árvores.

De acordo com as autoridades, a maioria das vítimas terá morrido de frio, outras sufocadas pelo dióxido de carbono no interior dos carros.

Os diversos relatos de membros do governo, citados pela "Associted Press of Pakistan", indicam que na sexta-feira à noite mais de 23 mil veículos tinham já sido foram resgatados da zona e que este sábado esse número ascendeu aos 75 mil, mas à tarde havia ainda mais de um milhar bloqueados.

As temperaturas terão caído para os oito graus negativos.

Entre as vítimas estará um agente da polícia, a mulher e os seis filhos do casal, que terão gelado até à morte no carro, revelou o porta-voz do governo regional de Punjab.

As autoridades estão a disponibilizar comida e aquecimento aos turistas já resgatados.

As estradas na região estão fechadas. Forças militares foram mobilizadas e as operações de busca e resgate estão em curso e o ministro do Interior do Paquistão revelou que "todos os abrigos do governo foram abertos após instruções do primeiro-ministro de Punjab".

"Vamos iniciar as operações com um helicóptero assim que for possível, mas ainda está mau tempo. Se houver pessoas perdidas na floresta, vamos encontrá-las", assegurou Sheikh Rasheed Ahmed.

A região montanhosa de Punjab é um local famoso pelo turismo de inverno e, após uma semana com uma forte promoção das atividades de neve em Murree, muita gente foi surpreendida pelo nevão quando estava a caminho de mais um fim de semana de entretenimento naquela cidade fundada no século XIX, localizada quase 50 quilómetros a nordeste de Islamabade e que recebe anualmente cerca de um milhão de turistas

De acordo com testemunhas citadas pela France Press, também os residentes de Murree estarão a enfrentar "uma situação terrível".

"Os cilindros de gás estão esgotados e não há água potável na maior parte da região. Ou está congelada ou os canos foram afetados pelo frio", afirmou Usman Abbasi, um dos turistas bloquedos.

O primeiro-ministro do Paquistão manifestou-se "chocado e triste pela trágica morte de turistas na estrada para Murree".

"Uma queda de neve sem precedentes e uma multidão de pessoas em trânsito sem terem consultado as previsões climatéricas apanharam a administração regional desprevenida", explicou Imran Khan.

O chefe de governo disse ter mandado abrir "um inquérito" e ter colocado em prática uma forte regulamentação para assegurar a prevenção deste tipo de tragédias".

As autoridades admitem ter sido batidos vários recordes climáticos nas últimas 48 horas e as previsões preveem que a queda de neve se mantenha até final de domingo.