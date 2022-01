Delegação talibã recebida com protesto na Noruega

Os representantes do regime Talibã que chegam este domingo à Noruega vão ser recebidos nas ruas de Oslo por um comité de "más vindas" . Durante três dias, os delegados afegãos reunem-se com as autoridades norueguesas e representantes da comunidade internacional num encontroque não é visto com bons olhos por alguns noruegueses.

Shahia Soltani é uma das promotoras do protesto. Não quer a presença de representantes do regime talibã na Noruega e questiona "porque razão se deve negociar com um movimento que está na lista negra dos terroristas para os Estados Unidos".

A ministra norueguesa dos Negócios Estrangeiros diz que a reunião "não pressupõe qualquer reconhecimento do golpe que teve lugar". Anniken Huitfeldt garante que vão fazer "fortes exigências" aos representantes Talibã, mas admite que não se sabe se as garantias de respeito dos direitos fundamentais no Afeganistão "vão ser executadas."

É a primeira vez que Cabul envia uma delegação ao ocidente para conversações com activistas e diplomatas desde que o movimento radical tomou o poder no Afeganistão, em Agosto do ano passado.

Zabihullah Mujahid, porta-voz do governo afegão, diz que foram tomadas as "medidas para satisfazer as exigências do mundo ocidental". Declara inda que o objetivo é "transformar a atmosfera de guerra, numa situação pacífica".

O Afeganistão está mergulhado numa profunda crise humanitária desde o fim da ajuda internacional, que representava cerca de 80% do seu orçamento. A fome ameaça agora 23 milhões de afegãos - 55% da população, segundo a ONU.