Uma delegação afegã chegou a Oslo para participar nas primeiras conversações oficiais dos Talibãs com o Ocidente em solo europeu desde que tomaram o poder no Afeganistão. Vão estar na Noruega durante 3 dias para discutir direitos humanos e ajuda humanitária à medida que a pobreza se aprofunda no país.

A situação deteriorou-se consideravelmente desde que os Talibãs assumiram o controlo do Afeganistão em agosto. A ajuda internacional foi interrompida e os Estados Unidos congelaram 9,5 mil milhões de dólares em ativos do banco central afegão mantidos no estrangeiro. O desemprego disparou e os funcionários públicos não recebem o salário há meses.

Segundo a ONU, a fome agora ameaça 23 milhões de afegãos, ou 55% da população, que precisam de doações com urgência. Estas conversações com os Talibã em Oslo, sem darem legitimidade ao regime, pretendem ajudar a gerir a crise humanitária no Afeganistão.