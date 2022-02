Veneza convida a "recordar o futuro" neste Carnaval

Veneza convidou a "recordar o futuro" e cerca de 50 mil pessoas responderam ao apelo, este sábado, ao marcar presença no primeiro dia dos festejos de Carnaval este ano.

Com alguma afluência de turistas estrangeiros, após duas edições canceladas por causa da covid-19, a cidade italiana vê renascer a esperança na recuperação económica e da tradição.

Primeiro dia de Carnaval em Veneza, este ano, pelos olhos do presidente da câmara, Luigi Brugnaro

Na edição deste ano, as máscaras de facto não poder faltar, seja pela tradição, ou pelas restrições sanitárias. De forma a evitar a concentração de multidões, alguns dos eventos mais icónicos, como o voo do Anjo da torre na praça de São Marcos, foram cancelados.

No entanto, a organização apostou num evento "multidimensional", no qual o real e o virtual se fundem, para permitir que mesmo aqueles que não podem viajar para a cidade lagunar possam participar remotamente, de todos os cantos do planeta. E mesmo no terreno, todos os detalhes do espetáculo foram pensados ao pormenor para encantar os visitantes.

Simone Venturini, assessor na área do Turismo da comuna da Veneza, destaca o espetáculo "Nebula Solaris" sobre a água

O Carnaval de Veneza, um dos mais famosos do mundo, é uma tradição secular com origem em 1094, instituída no dogado de Vitale Falier. Na edição deste ano, as celebrações estendem-se até 1 de março, terça-feira gorda