Tribunal Europeu aprova "mecanismo do Estado de Direito"

O Tribunal Europeu de Justiça (TEJ) deu um parecer favorável à introdução do chamado "mecanismo do Estado de Dirteito", que faz depender as ajudas europeias a cada um dos Estados-membros do respeito, ou não, das regras do Estado de Direito por parte dos governos.

A ação no TEJ foi movida pelos governos da Polónia e da Hungria, depois da introdução deste mecanismo por parte da Comissão Europeia. A ativação estava dependente do parecer do Tribunal e pode agora avançar.