A Rússia está a enviar mensagens contraditórias consoante o destinatário sobre as respetivas intenções na Ucrânia.

Por um lado, o Presidente russo teve pelo menos duas conversas telefónicas esta segunda-feira com o homólogo de França sobre a situação na Ucrânia, sublinhando a importância prosseguirem as conversações no "formato Normandia" (que inclui ainda a Alemanha e a Ucrânia), com o Eliseu a anunciar posteriormente que Vladinimir Putin teria acedido a encontrar-se com o homólogo dos Estados Unidos, Joe Biden.

Esse encontro começar a ser preparado quinta-feira, em Genebra, na Suíça, entre os respetivos chefes de diplomacia, Sergey Lavrov e Antony Blinken.

Por outro lado, Putin liderou um Conselho de Segurança da Rússia onde foi debatida a proposta de reconhecimento da independência das duas regiões rebeldes pró-russas no território soberano da Ucrânia.

De acordo com a agência TASS, o chefe dos serviços secretos russos, Sergei Naryshkin, chegou a manifestar o apoio à "proposta de unir as Repúblicas Populares de Donetsk e Luhansk à Federação russa".

"Não estamos a falar sobre isso. Estamos a debater o reconhecimento da independência das regiões ou não", terá corrigido o Presidente russo, com Naryshkin também a emendar a posição: "Sim, eu apoio a proposta de reconhecer a independência".

Vladimir Putin prometeu uma decisão sobre a proposta para esta segunda-feira e essa pode revelar-se determinante para os acontecimentos dos próximos dias no leste da Ucrânia e para a reação ocidental de um eventual reconhecimento unilateral da independência de territórios de um país vizinho.

"O nosso objetivo é ouvir os nossos parceiros e decidir os nossos próximos passos, tendo em mente os apelos dos líderes da República Popular de Donetsk e da República Popular de Luhansk de lhes reconhecermos a independência", limitou-se a afirmar o Presidente russo perante os compatriotas.

Neste Conselho de Segurança da Rússia, Putin disse ainda ter recebido garantias do Presidente dos Estados Unidos de que a Ucrânia não integraria a NATO e que "uma moratória" nesse sentido "é possível", não vendo aqui uma concessão da aliança à Rússia.

Estas declarações e a possibilidade de um encontro pessoal entre Putin e Biden para conversarem sobre a Ucrânia não terá caído bem em Kiev.

"Se Putin se vai encontrar com Biden, eles podem, mas se a situação no nosso país vai ser debatida, acreditem em mim, ninguém pode resolver os nossos problemas sem nós estarmos presentes. Será feito apenas com a nossa participação", assegurou Oleksiy Danilov, o secretário do Conselho de Segurança e Defesa da Ucrânia.

E um desses problemas será o desejo de a Ucrânia entrar para a NATO, consagrado na Constituição ucraniana em fevereiro de 2019 ao lado do objetivo de integrar também a União Europeia, ambos os objetivos sem prazo definidos, mas que só à Ucrânia e aos membros da NATO e da UE dizem respeito.

O alargamento da aliança atlântica para leste é, no entanto, o que a Rússia parece querer evitar a todo o custo, mas que pode contribuir de facto a sorte da soberania da Ucrânia sobre o território tal como as fronteiras são atualmente reconhecidas pelas Nações Unidas, incluindo os "oblasts" (regiões) industriais de Donetsk e Luhansk ucranianos.