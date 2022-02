A Liga dos Campeões está de volta e o Chelsea celebrou em Londres um triunfo na primeira-mão dos oitavos de final.

Kai Havertz e Christian Pulišić deram o triunfo (2-0) aos ingleses sobre o campeão francês, o Lille, que teve os portugueses José Fonte, Xeka e Renato Sanches no "11", mas sem capacidade para resistir a superioridade do atual campeão europeu.

Em Espanha, Dusan Vlahović marcou logo a abrir para a Juventus, mas o Villarreal conseguiu empatar na segunda parte, por Dani Parejo, e mantém intactas as aspirações de chegar aos "quartos", agora que os glos fora deixaram de valer a dobrar.

Benfica recebe Ajax

Esta noite, é a vez do Benfica entrar em ação. As "águias" recebem a equipa sensação desta edição, o Ajax de Amesterdão, e o reforço do meio-campo com João Mário deve ser o antídoto preparado por Nélson Veríssimo para travar o segundo melhor ataque (20 golos) da prova, atrás do Manchester City e do Bayern (23).

Os neerlandeses regressam a Lisboa, onde já celebraram esta época uma goleada (1-5) em Alvalade, na qual o brasileiro Antony em destaque e o marfinense Sebastien Haller estiveram em destaque.

"Em primeiro lugar, temos de reconhecer os pontos fortes do Ajax, mas também as fragilidades que podemos explorar. É isso que vamos fazer. Sabemos que se trata de um jogo difícil, mas estamos motivados por defrontar uma das melhores equipas da Europa e penso que vai ser um bom teste para nós", afirmou Veríssimo, estreante na "Champions" enquanto treinador principal, num momento delicado no clube, mas ambicioso: "Na minha opinião, é um jogo de 50/50 de hipóteses e não estou com bazófias."

No outro jogo da noite, o Manchester United joga em Madrid. A equipa de Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo e Diogo Dalot enfrenta um Atlético habituado a noites europeias e o médio português deixa um aviso centrado na capacidade de motivação do treinador dos "colchoneros"

"Penso que pelo que Simeone tem feito nos últimos anos, pelo que conseguiu, o Atlético é agora muito mais respeitado na Europa do que era antes", afirmou Bruno Fernandes.

Do lado do Atlético de Madrid, a equipa tenta melhorar o resultado da época passada, em que foi eliminada pelo Chelsea precisamente nos oitavos de final.

A atravessar um bom momento, o português João Felix deve ser um dos trunfos de Diego Simeone.