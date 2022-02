Biden agrava sanções à Rússia e reforça dispositivo da NATO na Europa

Joe Biden garante que Putin quer "restabelecer a antiga União Soviética" e tem "pretensões imperiais". Numa conferência de imprensa, o presidente norte-americano anunciou que Estados Unidos e aliados vão reforçar sanções à Rússia e que o dispositivo da NATO na Alemanha será reforçado com tropas norte-americanas.

Biden afirmou: "As nossas forças não estão e não estarão envolvidas no conflito com a Rússia na Ucrânia.As nossas forças não estão a ir para a Europa para combater na Ucrânia mas para defender os nossos aliados da NATO, tranquilizar os aliados e tranquilizar os aliados no Leste".

O presidente norte-americano sublinhou que "os EUA vão defender cada centímetro do território da NATO com toda a força do poder americano. Limitaremos a capacidade da Rússia de fazer negócios em dólares, euros, libras e ienes. Faz parte da economia global. A ação de hoje sancionará os bancos russos, que juntos possuem cerca de 1 bilião de dólares em ativos. E as empresas americanas de petróleo e gás não devem aproveitar este momento para aumentar os preços. Estamos a trabalhar ativamente com países de todo o mundo para aliviar a liberação coletiva das reservas estratégicas dos principais países consumidores de energia. E os EUA vão liberar barris de petróleo adicionais"