Lavrov: Rússia quer "libertar os ucranianos da opressão"

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergey Lavrov, declarou esta manhã que Kiev tomou o caminho da "russofobia" e "genocídio", e que a Rússia "não ficará indiferente aos pedidos de ajuda" daqueles territórios face "à ameaça do agressor" (ANSA).

O representante diplomático russo esteve reunido na capital russa com responsáveis das duas autoproclamadas repúblicas do leste da Ucrânia.

Donestk e Lugansk declaram que pretendem abrir embaixadas em Moscovo num futuro próximo.

UEFA transfere final da Liga dos Campeões para Paris

A final da Liga dos Campeões, que deveria decorrer em São Petersburgo a 28 de maio, terá afinal lugar em Paris, no Estádio de França. A decisão é justificada diretamente com a invasão da Rússia à Ucrânia.

Tanques russos entraram esta manhã em Kiev

As Forças Armadas ucranianas emitiram um alerta para os residentes do bairro de Obolon. Pedem aos populares que fiquem em casa ou que "façam cocktails molotov" para "neutralizar o ocupante". Foram entretanto ouvidos disparos de artilharia na zona onde estão instalados os edifícios governamentais.

De acordo com o ministro francês dos Negócios Estrangeiros, a "segurança" do presidente ucraniano está em risco, com este cerco a Kiev e França "está em condições de o ajudar, se necessário". Entrevistado na rádio France Inter esta sexta-feira de manhã, Jean-Yves Le Drian acusou Putin de "semear a guerra" considerando que a ofensiva em curso pode estender-se à Moldávia e à Geórgia.

A França, que preside à União Europeia, anunciou entretanto que os ministros da Administração Interna dos 27 vão reunir-se num conselho de emergência este fim de semana.

Este é considerado "o dia mais difícil" até pelas autoridades ucranianas. "O plano do inimigo é avançar com colunas de tanques a partir do lado de Ivankiv e Chernihiv até Kiev," revelou um conselheiro do Ministério ucraniano do Interior. Anton Gerashchenko não comenta as informações de que as tropas russas avançam no terreno com muito pouca resistência e garante que os tanques russos são destruídos "quando atingidos pelos ATGM (mísseis anti-tanque guiados)".

Nas contas do governo de Kiev, as primeiras 24 horas de guerra fizeram mais de 130 mortos, a maioria civis. O presidente ucraniano diz que está em curso uma tentativa de golpe de estado para derrubar o governo.

Há notícia de que o cerco a Kiev está praticamente completo. Colunas militares estão nos arredores da capital ucraniana.

Volodymyr Zelenskyy apela ao apoio internacional efetivo no terreno. "Estamos sozinhos na defesa da nossa nação. Quem está pronto para lutar connosco? Não vejo ninguém. Quem está pronto a dar à Ucrânia uma garantia para aderir à NATO? Toda a gente está com medo," disse numa comunicação ao país.

A Ucrânia confirmou a perda de controlo da zona de exclusão de Chernobyl para as tropas russas. Há relatos de que os trabalhadores do parque da antiga central nuclear foram feitos reféns. As informações da detenção foram classificadas como "credíveis" pela Casa Branca e de imediato condenadas.

A porta-voz do presidente dos Estados Unidos pediu a libertação imediata de todos os reféns.

Jen Psaki classifica esta manobra como "ilegal e perigosa" uma vez que interrompe os trabalhos de rotina necessários para manter e proteger a instalação de resíduos nucleares.

Putin diz que ataque a alvos civis são "medidas forçadas"

Quando anunciou a entrada das tropas russas na Ucrânia, Vladimir Putin garantiu que o objetivo não era ocupar a o país e que os alvos seriam apenas militares.

A realidade das primeiras 24 horas desmente esta intenção. Putin garante que foi "obrigado" a mudar a estratégia.

"O que está a acontecer neste momento são medidas forçadas. Não nos restou outra forma de proceder," declarou o presidente russo.

O governo ucraniano emitiu uma ordem de mobilização militar geral e ordenou a todos os homens entre os 18 e os 60 anos que permanecessem na Ucrânia para defender o país.

Os analistas apontam evidências na desporporção de meios militares entre os dois países. Os ucranianos combatem um dos mais fortes exércitos do mundo.

União Europeia condena agressão militar russa e endurece sanções

A União Europeia (UE) anunciou um novo pacote de sanções contra a Rússia. É considerado o mais duro conjunto de medidas de sempre adotado em Bruxelas. Reunidos num Conselho Europeu extraordinário, os chefes de Estado e de Governo da UE mostraram-se unidos contra o presidente russo, Vladimir Putin, que consideram imprudente e brutal.

"Vladimir Putin decidiu agora fazer uma guerra contra aUcrânia, mas não vai ganhar esta guerra, porque os cidadãos da Europa querem a paz, o Estado de direito e a democracia. E os cidadãos da Ucrânia demonstraram isso muito claramente", sublinhou o chanceler alemão Olaf Scholz, presente no encontro de Bruxelas.

Hoje vemos a realidade devastadora de uma guerra em grande escala na Europa. A Rússia é a única culpada. Vai pagar um preço pesado. Charles Michel Presidente do Conselho Europeu

Quais as exigências do Conselho Europeu à Rússia?

Cessação imediata das acções militares

Retirada incondicional de todas as forças e equipamentos militares da Ucrânia

Respeito pleno da integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia

Respeito pelo direito internacional

Fim da campanha de desinformação e ciberataques

O que contempla o novo pacote de sanções à Rússia?

A cimeira extraordinária de líderes europeus aprovou um novo pacote de sanções à Rússia, agravando as medidas restritivas adoptadas no dia anterior, na sequência do reconhecimento pela Rússia das autoproclamadas repúblicas separatistas de Lugansk e Donetsk. Estas sanções abrangem:

o sector financeiro

os sectores da energia e dos transportes

bens de dupla utilização

controlo das exportações e financiamento das exportações

política de vistos

listagens adicionais de indivíduos russos

O Conselho Europeu condenou o envolvimento da Bielorrússia na agressão militar russa e apelou à rápida preparação de um novo pacote de sanções individuais e económicas que abranja também a Bielorrússia.

Já estão na Polónia, país membro da União Europeia, os primeiros refugiados ucranianos que deixaram o país por via terrestre, de carro ou nos caminhos-de-ferro. Um comboio com origem na cidade ucraniana de Kharkiv, no leste do país, perto da fronteira russa, chegou a Przemysl, na Polónia, com várias centenas de refugiados a bordo.

Protestos populares contra a ofensiva russa

Muitos russos não estão de acordo com a invasão da Ucrânia e saíram esta quinta-feira à noite à rua em protesto, em várias cidades da Rússia. O regime de Vladimir Putin não admite manifestações. Cerca de 1800 pessoas foram detidas.

Nas ruas de várias cidades europeias, milhares de pessoas saíram à rua apelando à Rússia para que pare com a guerra. Berlim, Paris, Varsóvia, Lisboa e Haia estão entre as cidades que se manifestaram em apoio à Ucrânia e exigindo medidas mais duras contra Moscovo.