EUA rejeitam proposta polaca de envio de caças para a Ucrânia

Os Estados Unidos rejeitaram a proposta da Polónia para entregar os seus caças Mig-29 numa base norte-americana na Alemanha, para depois serem usados pela Ucrânia.

Surprendida com a decisão de Varsóvia de tornar pública a oferta, a administração norte-americana indicou, através do porta-voz do Departamento de Estado, John Kirby, que vai "continuar as consultas com a Polónia e outros aliados da NATO", mas que a proposta polaca não é "sustentável".

A Polónia disse esta terça-feira estar disposta a transferir para a base de Rammstein todos os seus caças Mig-29, devendo receber em troca F-16 norte-americanos.

Varsóvia não tinha especificado que o destino final seria as Forças Armadas ucranianas, mas os pilotos ucranianos estão treinados para manobrar os Mig-29, de fabrico russo.

A Ucrânia tem pedido assistência militar e a Polónia já forneceu ao país armas defensivas no passado, mas Varsóvia teme as consequências de um envio direto a Kiev e a NATO tem-se mostrado bastante hesitante face a decisões que a poderiam colocar num conflito aberto com o Kremlin.