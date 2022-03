Primeiras multas do "Partygate" podem ser entregues hoje

As primeiras multas por violação das restrições sanitárias da covid-19 no Reino Unido estão prestes a ser emitidas.

Estima-se que a polícia britânica multe pelo menos 15 pessoas, na sequência de uma investigação às festas dadas por membros do governo durante o confinamento.

Apesar de o primeiro-ministro ter admitido a participação em alguns dos eventos, não é certo que Boris Johnson seja para já um dos contemplados pelas autoridades.

No início do ano, tornou-se do conhecimento público a festa dada no famoso número 10 de Downing Street celebrada em plena pandemia, mais concretamente em maio de 2020, para comemorar o aniversário do líder do executivo, quando no Reino Unido estavam em vigor duras restrições sanitárias.

O caso, que então ficou conhecido como "Partygate", levou a um pedido de desculpas de Boris Johnson aos britânicos e do governo à rainha Isabel II.

Ainda assim, o "mea culpa" não convenção a oposição, levando o líder dos Trabalhistas a pedir a demissão do primeiro-ministro.