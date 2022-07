Tiroteio perto de Chicago faz pelo menos 6 mortos

Era um momento de celebração, mas terminou em tragédia, com um tiroteio. Um homem baleou mortalmente 6 pessoas e deixou mais de duas dezenas de feridos, na cidade de Highland Park, no Estado de Llinois, a cerca de 40 quilómetros de Chicago. As informações são avançadas pela polícia.

O tiroteio aconteceu poucos minutos depois do início do desfile da comemoração do Dia da Independência dos Estados Unidos. As autoridades ainda estão a tentar localizar o suspeito, um jovem que terá entre 18 e 20 anos.

A autarquia de Highland Park pede às pessoas para evitarem o centro da cidade e as celebrações do 4 de Julho foram canceladas.