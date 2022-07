Elisabeth Borne enfrenta oposição francesa

A primeira-ministra francesa apresentou esta quarta-feira as prioridades do Governo na Assembleia Nacional. Elisabeth Borne enfrentou os protestos da oposição e mostrou que está disponível para o diálogo. Antes do discurso, a esquerda apresentou uma moção de censura, que deverá ser discutida na sexta-feira ou início da próxima semana, e que não tem para já o apoio da direita nem da extrema-direita, o que inviabiliza a queda do Governo.

O primeiro discurso de Elisabeth Borne aconteceu num ambiente vibrante, frente uma audiência muito hostil, e ficou marcado por interrupções e gritos de alguns deputados. Borne tentou abordar alguns dos principais desafios que França enfrenta, segundo a administração de Emmnuel Macron. Falou muito da crise energética mas também das alterações climáticas, da segurança nacional e da paz na Europa. Mas a principal mensagem da primeira-ministra foi um apelo ao compromisso político. Elisabeth Borne pediu aos deputados para trabalharem em conjunto para construírem um novo modelo capaz de responder aos desafios, no âmbito de um projeto político nobre.

Se esta sessão for um sinal do que está para vir, este projeto vai ser difícil de defender pela chefe do Governo francês.